Questa mamma sale a bordo di un aereo con il figlio e stupisce tutti

editato in: da

Una mamma lo sa bene quanto può essere faticoso affrontare un volo di 14 ore con un bambino di soli quattro mesi.

Cimentarsi in un viaggio così lungo, senza pause di varia natura, può comportare alla noia o alla stanchezza dei bambini, specie se così piccoli. Un genitore sa che affrontare un lungo volo non è mai una cosa semplice, soprattutto e si tratta della prima esperienza del figlio.

Questa mamma, sicuramente era consapevole di tutte le difficoltà del caso è così, ha deciso di organizzarsi per fare si che questo viaggio risultasse meno faticoso per lei, ma soprattutto per i passeggeri che avrebbero condiviso con lei il volo.

E così, la mamma di un bimbo di quattro mesi, è partita da Seoul, in Corea del Sud per raggiungere San Francisco, negli Stati Uniti, insieme a suo figlio. Quello sarebbe stato il primo viaggio aereo di Junwoo, questo il nome del piccolo.

Oltre ad essere stata ppremurosamente attenta con suo figlio per evitare che il piccolo durante il volo si spazientisse, la donna ha preparato dei piccoli regali per tutti i passeggeri: caramelle coreane e un set di tappi per le orecchie.

Consapevole del fatto che il piccolo Junwoo inevitabilmente avrebbe fatto qualche capriccio e preoccupata di poter infastidire i passeggeri del volo, ha preparato per loro queste buste regalo e le ha consegnate appena l’aereo è decollato.

Un gesto apprezzato da tutti che ha fatto sciogliere il cuore dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo.

L’empatia, la gentilezza e la comprensione di questa mamma hanno reso il volo sicuramente più piacevole a tutti i presenti che hanno ammirato la premura della donna. Ad accompagnare la busta regalo inoltre, un piccolo biglietto scritto dal punto di vista di Junwoo che chiedeva scusa in anticipo nel caso in cui, durante il volo, avesse fatto qualche capriccio, ma era il suo primo lungo viaggio, organizzato per vedere sua nonna e sua zia che vivono negli Stati Uniti.

Il gesto è piaciuto proprio a tutti ed è stato documentato da un cameramen presente in volo che ha poi raccontato la storia sui social network stupendo tutto il popolo del web.