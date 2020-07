Lula, malata di tumore, rade il fratellino Kohen: l’amore vince

editato in: da

Ci sono foto belle, foto stupende, foto suggestive, foto che colpiscono, scioccano, disgustano o meravigliano. E poi ci sono quelle foto che non si possono incasellare da nessuna parte, perché hanno il potere di togliere il fiato, darti un pugno nello stomaco e poi subito dopo, dopo le lacrime o la commozione, donarti calore. Perché rappresentano, e sono, l’amore.

Questa è una di quelle: Lula, 3 anni appena, alla quale a marzo 2020 è stata diagnosticata una rara forma di tumore ai reni, sta combattendo la sua battaglia, fatta di chemioterapia pesante, perdita di peso, capelli, appetito ed energia. Accanto a lei c’è la sua meravigliosa famiglia: il papà, la mamma Kristin Bowden, che sul suo account Instagram documenta passo dopo passo il loro calvario. E poi c’è Kohen, meraviglioso fratello maggiore che per farle capire che non sta combattendo da sola si è lasciato radere i capelli da lei. Alla fine, i due fratelli si sono baciati reciprocamente sulla nuca. E noi, tra la commozione non possiamo che dire grazie a questi due bambini. Che ci hanno spiegato, ancora una volta, il vero significato della parola amore.