Lucia, una nuova normalità grazie al digitale

Lucia è un’igienista dentale, che vive e lavora in un paese di provincia. Svolge la propria quotidianità professionale a stretto contatto con i pazienti, dai bambini fino agli anziani: si trova bene con chiunque e tratta tutti con una speciale premura, che solo chi ama davvero il suo lavoro può elargire. É lei la nostra Donna Futura di questa settimana: la sua storia ci aiuta a capire come grazie alla resilienza si possa affrontare qualunque difficile momento.

Un lockdown in anticipo

Gli studi dentistici come quello in cui Lucia lavora sono stati i primi a chiudere, data la vicinanza tra i medici e i pazienti. Ecco che la nostra Donna Futura si è ritrovata (come del resto molte di noi) costretta a casa, senza i punti di riferimento di prima e soprattutto senza un impegno lavorativo che scandisse la sua giornata, fosse anche in smart working.

La resilienza e il profumo della normalità

I confini della quotidianità cadono e la convivenza con i propri familiari si fa sempre più difficile, provocando in Lucia una vera e propria crisi interiore. Eppure, facendo forza sulla propria resilienza, divenuta per lei il totem di questo complicato periodo, riesce a ritrovare una propria quotidianità grazie agli strumenti che offre oggi il digitale.

Donne Future è la serie in podcast del magazine DiLei presentata da Alessandro Cecchi Paone. In ogni puntata viene raccontata la storia di una donna che spiega come ha affrontato e superato il lockdown durante l’emergenza Coronavirus. Ascolta tutte le storie di Donne Future su DiLei.