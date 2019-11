Lena Salmi, la skater ultra 60enne

editato in: da

Lena Salmi, classe 1954, tre anni fa ha deciso di cambiare la sua vita da pensionata per imparare ad andare sullo skateboard: oggi è davvero bravissima e non è difficile trovarla a bordo del suo skate tra le strade di Helsinki. La storia di Lena ha dell’incredibile: a 65 anni infatti questa donna, annoiata dalla sua vita in pensione, ha deciso che era il momento di rinnovarsi e imparare nuove cose. Del resto chi l’ha detto che in terza età non si può ricominciare?

E lei lo ha fatto, scegliendo lo skateboard, uno degli sport più estremi al mondo ma decisamente tra i più emozionanti. E la scelta certo non è stata casuale. In Finlandia infatti lo skateboard è molto amato e praticato. Solo nella regione di Helsinki si contano appunto ben 21 skatepark e ogni anno ne nascono di nuovi.

Da quando Lena ha iniziato questo sport è diventata popolare, non solo tra gli skater e gli abitanti del quartiere, ma anche sui social: la Salmi è davvero una star del web. E non potrebbe essere altrimenti: del resto a lei va il primato di donna skater più anziana del mondo che non smette di stupire le persone. Anche i giovani alle prime armi prendono esempio da lei perché non ci sono dubbi, in questo sport è davvero brava.

Spericolata, decisa e divertente, non è improbabile incontrare Lena a spasso per la città a bordo del suo skate mente si allena a nuove acrobazie con la tavoletta sotto i piedi. Anche gli skater professionisti riconoscono la sua bravura. Nonostante l’età, infatti, la donna di Helsinki si muove sullo skateboard con tutta la leggerezza e l’agilità di una ragazzina.

Lena è sempre stata una sportiva: prima di dedicarsi allo skateboard infatti era un’amante delle passeggiate in bicicletta, ma la sua voglia di cambiamento l’ha fatta avvicinare a qualcosa di più avvincente: la tavola da skate. La skater ultra sessantenne ha deciso di condividere la sua nuova vita sui social network per mostrare al mondo che non ci sono limiti in grado di soffocare la forza di volontà.

Attraverso le fotografie e i video pubblicati, Lena si è fatta portavoce di un messaggio molto importante per tutte le donne del mondo. Quello di essere coraggiose, sempre e comunque, e di non rinunciare a qualcosa di estremo, come in questo caso lo skateboard, solo perché qualcuno lo considera uno sport per uomini, o per giovani. Non è così, e Lena ne è la dimostrazione vivente.