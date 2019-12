Le 10 migliori #bellestorie del 2019

editato in: da

La forza di volontà, l’amore che vince su tutto, le battaglie di chi affronta la malattia senza paura (e non molla) e il coraggio incondizionato dei bambini.

Il 2019 di DiLei è stato anche questo: tante #bellestorie che vi abbiamo raccontato a cuore aperto.

Eccone dieci, quelle che ci hanno emozionato di più e che vogliamo regalarvi per salutare l’anno che si sta per concludere e per augurarvi un 2020 con il cuore al centro di tutto.

95 anni e 4 autobus per partecipare al corteo antirazzista

La commovente impresa del neozelandese John Sato che ha voluto a tutti i costi partecipare alla manifestazione antirazzista organizzata a Auckland dopo gli attentati di Christchurch. Un esempio di coerenza e fermezza

Questa bambina ci insegna cos’è la forza di volontà

Ellie Farmer a soli 19 mesi sa scalare una parete da free climbing: bimba prodigio? Forse sì. Ma c’entrano istinto, logica e forza di volontà. Virtù che la accompagneranno per tutta la vita

Comprano una villa per stare insieme tutta la vita

Un’amicizia unica, vera, sincera e la voglia di vivere per sempre insieme. La scelta (dirompente e meravigliosa) di sette amiche

La storia di un uomo, di una donna e del mare di Gaeta

Porta al mare sua moglie, ma solo in foto. Perché l’amore, quando è vero, dura per sempre, al di là della vita e della morte

Il cammino (e il coraggio) dei bimbi malati di cancro

85 bambini malati di tumore affrontano il Cammino di Santiago de Compostela. Un cammino di gioia e di speranza che è soprattutto una lezione di vita

Un giardino di fiori per far sorridere la moglie non vedente

Una storia d’amore che va oltre ogni cosa, anche oltre la malattia e la tristezza. Raccontarla è stata un onore e un’emozione incredibile

Bimbo autistico in difficoltà, l’amico lo prende per mano

Connor, un bambino autistico, piangeva. Ad aiutarlo Christian, un amico speciale che l’ha preso per mano (e non l’ha lasciato più)

Canta “Hallelujah” come nessuno

Justin Kiley, un bimbo autistico, canta “Hallelujah” di Cohen. I genitori postano il video su Facebook e la sua voce, meravigliosa, tocca l’anima del mondo

Francesca Schiavone racconta la sua battaglia più grande

Non chiamatela sopravvissuta, ma vincitrice: la campionessa di tennis Francesca Schiavone ha lottato contro il cancro. E l’ha sconfitto

Una cura su misura solo per lei, unica al mondo

La storia di Camilla che, a soli 4 anni, ha ricevuto per Natale il regalo più bello: una cura contro la fibrosi cistica con cui vi salutiamo e vi auguriamo uno splendido 2020