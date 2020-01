Cosa ci fanno dei koala per le strade di New York

editato in: da

Dolcissimi e morbidissimi, questi koala sono apparsi in tutte le strade di New York City per spronare le persone ad aiutare concretamente l’Australia e i suoi animali in questo momento terribile.

Il dramma che sta vivendo l’Australia in questo momento storico ha colpito il cuore di tutti e così, associazioni, persone e Istituzioni di tutto il mondo hanno unito le forze per sostenere il Paese in fiamme e fornirgli un aiuto concreto.

Una delle tragiche conseguenze degli incendi che hanno colpito l’Australia riguarda il koala, da sempre animale simbolo di dolcezza e coccole. Infondo tutti, nella vita, abbiamo desiderato di abbracciare e farci stringere da questo tenero animaletto.

Purtroppo i koala sono stati vittime degli incendi in Australia che continuano a divampare, secondo i ricercatori dell’Università di Sydney, il mondo avrebbe già perso più di un miliardo di animali.

Il sostegno però, e la volontà di aiutare il Paese e i suoi animali in questo momento così delicato per l’Australia è prezioso. E così, proprio in quest’ottica a New York City sono improvvisamente comparsi dei koala in tutta la città.

I coccolosi animaletti in versione peluche sono apparsi a Brooklyn, a Central Park, a Washington Square e in generale nei luoghi più popolari e frequentati di New York.

Questi pupazzi abbracciano pali e alberi sparsi in tutta la città e portano con loro un QR code che facilita la procedura di donazione per tutti coloro che vogliono intervenire in maniera concreta per aiutare l’Australia.

L’idea di popolare le strade di NY con i Koala infatti è stata proprio dell’organizzazione di raccolta fondi Koala of NY: scansionando il codice che si trova su ogni peluche della città, tutti potranno fare la loro donazione in pochissimi minuti.

L’obiettivo infatti è proprio quello di incoraggiare tutti gli abitanti della città a intervenire come possono per salvare i koala che rischiano ogni giorno la vita. La stessa associazione è attiva sul territorio per garantire cure continuative, cibo e supporto a tutti gli animali coinvolti nell’incendio. Tra questi, oltre ai dolcissimi koala, anche canguri, wallaby, vombati e uccelli.