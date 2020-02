Inventa una bici speciale per la moglie malata di Alzheimer

editato in: da

La storia di Bill ci insegna che l’amore, quello vero, non conosce limiti, anche se ostacolato da malattie terribili come quella dell’Alzheimer. L’uomo australiano infatti vive con sua moglie da 54 lunghissimi anni, pieni di amore e felicità.

I due hanno sempre fatto tutto insieme e dal giorno in cui sono convolati a nozze non si sono mai più lasciati. Glad però, la moglie di Bill, alcuni anni fa si è ammalata di Alzheimer e le sue condizioni hanno impedito alla coppia di poter vivere come prima, almeno fino ad oggi.

Bill Forward infatti si è ingegnato per creare un mezzo che consentisse a lui e sua moglie di fare ancora tutto insieme, esattamente come un tempo. È da questa volontà che è nata la bicicletta per due, un’invenzione straordinaria che l’uomo ha già presentato al mondo.

Quando nel 2004 la signora Forward si è ammalata di Alzheimer, le passeggiate all’aperto lungo Mooloolaba Beach tanto amate dalla coppia, si sono ridotte drasticamente a causa dei rallentamenti motori della donna.

Bill non poteva rinunciare a tutto questo, lui e sua moglie avevano ancora tante cose da fare insieme. E così, dopo essere stato diverse volte in Asia, è tornato in Australia ricco di ispirazioni. Da qui è iniziato il suo lavoro per creare una bici per due, per poter passeggiare con sua moglie.

Dopo aver ideato il design, insieme ad un suo amico, Ken McKenzie, il progetto della bicicletta è diventato realtà. E se da una parte Bill, insieme a sua moglie, ha ricominciato a uscire e passeggiare nei luoghi che entrambi tanto amavano, dall’altra l’uomo ha deciso di immettere sul mercato la sua bicicletta.

Questo mezzo di trasporto infatti che prevede due postazioni, una per chi guida e una per chi osserva il panorama che scorre da seduto, potrebbe essere d’aiuto a tutte le persone che condividono la vita con chi è affetto da Alzheimer, Bill sa bene quanto può essere importante per determinati pazienti continuare a fare le cose che si facevano prima di ammalarsi.

E così attualmente il signor Forward è in trattativa con alcune aziende statunitensi interessate alla produzione della bicicletta, mentre lui può finalmente tornare a passeggiare con sua moglie e vedere insieme a lei, gli stessi splendidi paesaggi di una volta.