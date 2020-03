Infermieri e medici ci saranno sempre per noi, oggi e domani. Non dimentichiamolo

editato in: da

Stefania, Carla, Lucio, Alessandro, questi sono solo alcuni dei nomi delle centinaia di persone che ogni giorno scendono in campo per noi e per la nostra sopravvivenza. Perché adesso possiamo dare un volto agli angeli che ci proteggono ogni giorno.

È un momento difficile e duro per l’Italia intera ma mai come in questo periodo storico, nonostante le distanze, siamo stati così vicini. Abbiamo un cuore grande e lo stiamo dimostrando nei nostri gesti consapevoli e responsabili.

E mentre noi siamo a casa, al sicuro tra le nostri pareti domestiche, loro scendono in campo, nella battaglia contro il Coronavirus. Ci sono sempre stati in realtà, ma forse non gli abbiamo dato così tanta importanza in passato. Stiamo parlando degli infermieri, dei dottori e degli operatori sanitari che nonostante tutto, la sera trovano la forza per farsi un selfie, postarlo sui social e regalarci un sorriso.

Perché loro il CoVid-19 lo hanno guardato negli occhi e lo affrontano ogni giorno tra i reparti di terapia intensiva e i corridoi dell’ospedale dove ogni mattina si ritrovano. E ora lo sappiamo, abbiamo compreso l’impegno, la devozione e la professionalità di queste persone che non si sono fermate, che hanno deciso di non gettare la spugna nonostante le difficoltà e lo sconforto del diffondersi dell’epidemia.

I nostri infermieri ci sono, ogni giorno per noi. Quando eravamo piccole le nostre mamme o le nonne ci raccontavano che avevamo un angelo che vegliava su di noi e si assicurasse che tutto sarebbe andato bene.

Ora sappiamo che questi angeli esistono davvero. E sono sempre esistiti e ci saranno sempre, anche quando sconfiggeremo il Coronavirus e tutto tornerà alla normalità. Certo anche loro potranno fare un sospiro di sollievo e tornare a riposare 7 ore a notte, ma non rinunceranno mai a noi.

È così che l’infermiera Stefania ce lo ricorda, attraverso la sua pagina Facebook, strumento che usa per comunicare con gli altri e invitarli a restare a casa. “Siamo sempre noi” – scrive la donna su un post pubblicato sul social – “Siamo sempre gli stessi. Non ricordatevelo solo ora. Ma anche domani, dopo domani e tra mesi. Ricordatevelo”.

E ha ragione Stefania, non dobbiamo dimenticarci mai di chi tutti i giorni si prende cura di noi, perché sono queste le persone che ci ricordano quanto sia preziosa la vita.