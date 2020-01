In questa farmacia si vendono pillole… di felicità

editato in: da

Che cos’è la felicità? Esiste davvero? Dove trovarla? Queste sono le domande che ci poniamo più frequentemente nella nostra vita, soprattutto in quei periodi di smarrimento dove trovare conforto sembra quasi un miraggio. La poesia, in questi momenti, può salvarci. Dicono che sia la cura di tutti i mali, o quasi. Perlomeno di quelli legati alla mente all’anima.

La poesia è una forma d’arte che, con una metrica particolare e la scelta di parole, è in grado di trasmettere concetti e stati d’animo in maniera più evocativa e potente rispetto ad una qualsiasi altra forma di scrittura. La poesia, infatti, porta il lettore alla guarigione di sé, aiutandolo a far pace con la propria vita.

In Inghilterra, sulla base che la poesia cura tutti i mali, è nata una farmacia unica nel suo genere. Aperta lo scorso ottobre, è la prima Poetry Pharmacy al mondo. Si trova in una cittadina dello Shropshire, Bishops Castle, e tra gli scaffali di un vecchio negozio di ferramenta in stile vittoriano, si dispensano pillole di poesia.

Qui, in base all’umore e al proprio malessere, si possono trovare terapie alternative per lenire una pena d’amore, combattere lo stress, risollevare lo spirito. Libri, opere d’arte, regali, articoli di cartoleria e molti altri manufatti sono scelti apposta per affrontare un particolare disturbo emotivo.

Inoltre, è anche possibile parlare con il farmacista della poesia che, per complicati mix di emozioni, prescrive la giusta medicina poetica.

La proprietaria Deborah Alma, insegnante di scrittura creativa, già da 7 anni prescrive le sue ricette girando per l’Inghilterra con una vecchia ambulanza in veste di ‘Emergency Poet’, ed è convinta che la poesia sia di grande aiuto per il benessere mentale delle persone.

Al piano superiore della farmacia, uno spazio chiamato The Distillery ospita seminari di lettura e scrittura creativa, ma anche laboratori di rilegatura e stampa, sempre con una particolare attenzione al benessere e alla salute della psiche.

Una bella idea e un metodo alternativo (e assai efficace) per curare le ferite della nostra anima. Non è forse l’arte, in tutte le sue forme, che ci aiuta sempre ad uscire dai nostri periodi più bui?