Giusy, la paura a distanza

Giusy è un’insegnante di liceo che vive in Saredegna, più precisamente a Cagliari. Una grande città – certo – ma comunque situata su un’isola, separata dal “continente” da un azzurrissimo e talvolta impervio Mar Tirreno. La vita di Giusy si svolge tranquilla, pur con mille impegni e pensieri: le necessità dei figli adolescenti e la preparazione della maturità dei suoi studenti. Questa settimana raccontiamo la sua storia, quella di una Donna Futura che vive la paura a distanza, ma riesce comunque a trasformarla in ricchezza per sè, per la sua famiglia e per i suoi alunni.

Al di là del mare

Rinunciare alle propria libertà, al proprio lavoro e alla propria vita – come ha fatto la maggior parte di noi – è senza dubbio faticoso. Giusy ha vissuto le stesse privazioni, senza avere però la cognizione diretta di un pericolo. La sua storia ci permette di riflettere su come sono stati vissuti il lockdown e la paura del Covid nelle isole, in particolare in Sardegna, dove per fortuna i numeri sono rimasti molto contenuti.

Uscirne più forti

Costretta in casa come tutti, Giusy era all’inizio stranita dalla continua presenza dei propri familiari e vedere i suoi studenti soltanto attraverso lo schermo del computer la faceva sentire incompleta. Come tutte le Donne Future – però – anche Giusy è riuscita a trasformare questa situazione in ricchezza, telefonando ad amici che non sentiva da tempo ed entrando nelle case dei suoi studenti con occhi diversi, più veri.

