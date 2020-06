Mi sono sempre vestita in modo eccentrico e non smetterò di farlo

Mi sono sempre vestita in modo eccentrico e non ho nessuna intenzione di smettere. Fin da bambina adoro indossare abiti dai colori vivaci e abbinarli con accessori altrettanto eccentrici, e a quei tempi trovavo tutto ciò che mi serviva nell'armadio di nonna. Perché sì, anche lei amava vestirsi sopra le righe, e per me era un mito, sempre pronta a offrirmi preziosi consigli sugli abbinamenti più bizzarri. Se oggi sono come sono, se mi vesto come mi vesto e non me ne vergogno, è proprio grazie a lei. Non tutte le persone approvano, persino le mie amiche e mia figlia mi ripetono continuamente che dovrei essere più sobria, considerata poi la mia età. Ma non mi importa di sembrare ridicola, io mi sento bene vestita così, bella e a mio agio, perché mai dovrei cambiare per gli altri? Sapete cosa vi dico, vestitevi come vi piace, è il miglior elisir di lunga (e felice) vita che io conosca!