Anche quando pensi di essere arrivata al limite, ripeti a te stessa “ce la farò”

Un messaggio per tutte e soprattutto per noi stesse: non dobbiamo mollare, mai. Anche quando niente sembra andare per il verso giusto, anche quando ci sentiamo stanche e sole contro tutto e tutti, quando la luce infondo al tunnel sembra troppo lontana da raggiungere, ricordiamoci: ce la faremo.