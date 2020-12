Natale solidale: le iniziative più belle a cui prendere parte

Un panettone alle persone più sfortunate, un giocattolo sotto l'albero da far scartare a un bambino che il suo non l'ha potuto ricevere, un pacco alimentare per una famiglia italiana in difficoltà economica per l’emergenza Covid o un classico dono natalizio come l'agenda rossa o il calendario. Perché la magia del Natale è un diritto di tutti e anche noi possiamo contribuire ad accenderla. Ecco le iniziative solidali alle quali prendere parte per regalare un dono speciale.