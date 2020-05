Mascherine in pizzo. Così le spose vanno all’altare oggi

Tutte, almeno una volta da bambine, abbiamo sognato di raggiungere l’altare, al centro della navata, per coronare il sogno di una vita. E se è vero, che l’amore non conosce limiti e ostacoli, quello che sta accadendo in Italia e nel mondo lo dimostra, perché nonostante la diffusione dell’epidemia da Coronavirus, le persone hanno deciso di sposarsi comunque, con le dovute precauzioni, s'intende. E in questo modo, le spose più belle che mai, pronunceranno il fatidico sì.