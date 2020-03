#iosuonodacasa, i live dei cantanti sui social

#iosuonodacasa, iniziativa nata dalla collaborazione tra Rockol, All Music Italia e Friends and Partners e raccolta da molti cantanti, che improvvisano dirette streaming su Instagram. Da Nek a Gianna Nannini, passando per Nigiotti, D'Alessio e Masini, sono in tanti ad aver aderito al progetto, per sensibilizzare sulle donazioni e rispondere allo stop forzato di concerti ed esibizioni. Ecco il calendario