Auguri ai papà che combattono per dare ai figli un futuro migliore

Festa del papa, 19 marzo 2020. Un momento difficile per tutti, strano, forse inopportuno per festeggiare. Ma che più di ogni altro anno, in questo isolamento forzato, ci ha permesso di fermarci, pensare, renderci conto di quanto siano importanti cose che diamo troppo spesso per scontate: l’abbraccio dei nostri genitori, la loro quotidiana presenza, il loro aiuto. Abbiamo raccolto in una gallery le foto più belle e rappresentative dell’amore dei padri: quelli che scappano dalla guerra con i propri figli, alla ricerca di un futuro migliore. Quelli che insegnano loro a combattere per difendere i diritti fondamentali di tutti. Quelli che li tengono sempre per mano. E quelli che sono andati via troppo presto, ma che il loro amore non li abbandonerà mai