Coronavirus, il cuore grande degli italiani

Coronavirus, "Tutto andrà bene perché siamo nelle mani, grandi ed eccellenti, di medici e infermieri che, loro sì, stanno dando tutto. E anche di più". E nonostante fatica, turni massacranti, esposizione in prima linea, non perdono il sorriso e la speranza. Come questo team di MIlano