«Il mio nome è Chelsea Werner. E vi dico che nulla è impossibile»

Quella che vedete nella foto è una ragazza down. Alla sua nascita i medici ipotizzarono che visto il tono muscolare ridotto forse non sarebbe stata in grado di camminare. In ogni caso, anche se fosse riuscita a stare in piedi, di certo non sarebbe diventata un'atleta. Lei li smentì tutti. I dottori sbagliarono in pieno! Il suo nome è Chelsea Werner e la sua storia è incredibile.