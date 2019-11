Bebe Vio diventa Barbie: inseguire i sogni senza limiti

Bebe Vio, meravigliosa campionessa paralimpica mondiale ed europea di fioretto individuale diventa una Barbie. Il riconoscimento della Mattel arriva a conclusione dell'anno di celebrazione dei 60 anni della storica bambola, nata proprio con l'intento di "ispirare il potenziale infinito che c’è in ogni bambina", di "spingerle (come dice Ruth Handler, creatrice di Barbie e coo-fondatrice di Mattel) a immaginare di essere tutto ciò che desiderano". E chi meglio di Bebe lo ha messo in pratica nella sua vita, riuscendo a inseguire i propri sogni superando qualunque limite? Ecco quindi che la Mattel le ha dedicato il più alto riconoscimento concesso dal brand, una Barbie ONE OF A KIND, bambola in copia unica e con le sue sembianze, al fine di celebrare il ruolo che ha avuto nell’aumentare la consapevolezza delle infinite possibilità a disposizione per le bambine di tutto il mondo.