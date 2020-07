Questi anziani sono diventati rock star per una buona causa

All'interno di una casa di riposo, questi anziani hanno deciso di trascorrere le giornate di lockdown in maniera assolutamente diversa, originale e inedita. Gli ospiti della struttura, infatti, si sono prestati a un progetto meraviglioso posando davanti alla macchina fotografica per diventare, per un giorno, i protagonisti delle copertine degli album musicali che hanno fatto la storia.