Medico abbraccia l’anziano malato di Covid: la foto commuove e dà speranza

La paura, oggi, in tempo di COVID, tanto per i malati quanto per i famigliari, è la solitudine, saperli (e sapersi) da soli, negli ospedali, senza il conforto delle persone care, circondati da medici e infermieri meravigliosi, certamente, ma pur sempre bardati e nascosti da quelle tute e quei caschi che li rendono così impersonali, quasi dei robot efficienti ma limitati, anche loro, nel rapporto umano.

Vedere quindi la foto pubblicata da Getty di un medico in terapia intensiva che abbraccia un anziano paziente del reparto COVID allo United Memorial Hospital di Houston, in Texas, commuove due volte. Perché è la compassione umana immortalata nella sua forma più semplice e immediata, ma è anche il conforto di sapere che loro, i tuoi genitori, i tuoi nonni, i tuoi amici, non sono soli, hanno chi sa prendersi cura di loro, sia professionalmente che umanamente.

La foto è stata scatta il giorno del Ringraziamento. “Mi sono avvicinato e gli ho chiesto: perché piangi? Mi ha risposto: voglio stare con mia moglie. Così l’ho abbracciato”. Queste le parole del dottor Joseph Varon, il medico artefice dell’abbraccio commovente.

L’ospedale stesso ha pubblicato la foto, scrivendo in calce: “Oggi sono 256 giorni di lavoro senza sosta nell’unità Covid-19 presso United Memorial Medical Center. Il giorno del Ringraziamento non faceva eccezione. Come potete vedere da questa foto commovente scattata da GettyImages, il Dr. Varon mostra compassione per tutti quelli che entrano dalle porte del nostro ospedale. Ti vogliamo dire grazie per aver guidato il tuo staff con eccellenza e aver continuato a fornire la migliore assistenza a tutti gli abitanti di Houston”

La foto, diventata virale, ha ovviamente commosso e raccolto milioni di commenti in tutto il mondo. “Grazie a Dio per avere questi angeli con noi “, hanno scritto su Twitter. Condividendo il pensiero di ognuno di noi.