Questo padre con la sindrome di Down ha cresciuto un uomo splendido che lo celebra così

editato in: da

Questa è la storia, emozionante e incredibile, di un giovane uomo che ha utilizzato i suoi profili social per raccontare al mondo quanto suo padre, affetto dalla sindrome di Down, sia stato un esempio da seguire.

Lui si chiama Sader Issa ed è un giovane ragazzo siriano orgoglioso di essere stato cresciuto da un padre Down e di aver ricevuto da lui tutto l’amore del mondo. Attraverso i suoi profili social Sader ha voluto celebrare il padre raccontando di come quella condizione non abbia mai impedito a suo padre di crescerlo con amore e devozione diventando per lui un vero e proprio esempio.

Jad, questo il nome di suo padre, è altrettanto orgoglioso di aver cresciuto un figlio così. Il rapporto tra i due è incredibilmente saldo e, infatti, non è difficile trovarli insieme sui social network complici e sorridenti.

Del resto, quello tra padre e figlio è un rapporto speciale che non conosce limite né confini e non poteva certo fermarsi solo per una difficoltà.

Un padre che ha effettivamente dimostrato come l’amore per i figli non conosce ostacoli, nonostante la sua condizione, è stato in grado di crescere il suo bambino che oggi è diventato un uomo del quale lui può essere orgoglioso.

Sader, infatti, è attualmente studente di odontoiatria e porta avanti il suo percorso di studio grazie al supporto totale della sua famiglia e di suo padre che è sempre al suo fianco.

Jad è davvero un esempio di come le persone affette da sindrome di Down siano emancipate e indipendenti allontanandosi quindi dall’immaginario comune che li pensa vulnerabili e incapaci di stare soli.

Questo uomo ha lavorato in una fabbrica come operaio e ha cresciuto suo figlio insieme a sua moglie, con la quale condivide ben 23 anni di matrimonio e amore. E oggi non potrebbe essere più orgoglioso di quello che è riuscito a creare.

Sader non è da meno, le sue parole di stima e affetto nei confronti di suo padre ci fanno capire che davvero l’amore e la famiglia non conoscono davvero limiti.