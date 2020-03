Da oggi potrai cucinare insieme a Nonna Nerina, virtualmente

editato in: da

Nella piccola città di Palombara Sabina, a circa un’ora da Roma, vive Nerina Tamanti, conosciuta da tutti come Nonna Nerina. Di lei vi basta sapere che ha da poco superato gli ottant’anni è che della sua pasta fatta in casa si parla in ogni angolo del mondo.

Negli ultimi tempi, ci siamo ritrovati a trascorrere molto tempo tra le pareti domestiche e abbiamo imparato ad approfittare di questi momenti per dedicarci alle cose che più amiamo fare, senza dimenticare il tempo per noi stesse. Tra le cose che più amiamo fare ecco c’è anche la cucina, mettersi ai fornelli e dedicarsi al recupero delle tradizione culinarie di una volta sembra essere il passatempo di moltissime donne italiane. E così tra una ricetta letta online e il consiglio dato dalle nostre mamme tramite videochiamata eccoci alle prese con pasta all’uovo, pizza e torte.

E a proposito di pasta fatta in casa, come non nominare lei, la Nonna più famosa d’Italia e non solo per le sue preparazioni? Provate a chiedere in giro di lei: donne di tutte le età e di diverse nazionalità conoscono Nonna Nerina. Non molto tempo fa infatti le viaggiatrici appassionate di cucina italiana raggiungevano la piccola città di Palombara Sabina per vivere un’esperienza unica all’insegna dell’Italian style: una cooking class con Nerina Tamanti.

Con il diffondersi dell’epidemia del COVID-19 ecco che tutto si è interrotto bruscamente. Ma se è vero che siamo italiani e in questo momento storico abbiamo dimostrato di essere più uniti che mai, nonostante le distanze, ecco che Nonna Nerina ha trovato un metodo alternativo per condividere con tutti il suo saper fare.

Connettersi con le persone attraverso il cibo oggi è più importante che mai, così visto che le persone non possono più andare da Nonna Nerina sarà lei ad andare a casa loro, virtualmente. Tutto quello di cui avrete bisogno è una connessione ad internet, uova, farina e qualcosa con cui stendere la pasta. Attraverso il sito della nonna infatti potrete accedere ad una cooking class per imparare a fare la pasta in casa.

E così, protetti dalle mura domestiche della nostra casa possiamo in qualche modo celebrare il nostro Paese e le sue tradizioni. E aspettare con trepidazione il momento in cui tutto finirà per riunirci con i nostri cari e fargli assaggiare la nostra pasta fatta in casa grazie all’insegnamento di Nonna Nerina.