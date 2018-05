L’età giusta per sposarsi è 26 anni. Lo dice la scienza

editato in: da

L’età giusta per sposarsi? Sono i 26 anni! A svelarlo è una ricerca scientifica, secondo cui questo sarebbe il periodo perfetto per convolare a nozze.

La conferma arriva da Brian Christian e Tom Griffiths, rispettivamente giornalista e psicologo cognitivo, che hanno realizzato una ricerca intitolata “Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions” e raccolta anche in un libro. Secondo gli esperti per rendere la nostra vita più semplice dovremmo seguire sempre la regola del 37%.

Di cosa si tratta? In sostanza Christian e Griffiths affermano che il momento migliore per fare una scelta arriva dopo aver preso in considerazione il 37% delle opzioni. In questo modo si hanno a disposizione tutte le informazioni necessarie per non sbagliare e prendere la decisione giusta. Questa regola si applica sul lavoro, ma soprattutto sulla vita privata. Il motivo? Per gli esperti l’età perfetta per scegliere il coniuge sono i 26 anni.

In questo periodo infatti non si è troppo giovani, né troppo maturi. Ciò significa che sono state già valutate moltissime opzioni e che non si rischia che quelle buone vadano perdute. Follia? Assolutamente no, visto che queste considerazioni seguono una regola matematica denominata “optimal stopping problem”.

Ovviamente, avvertono gli autori dello studio, c’è la possibilità che per qualcuno le cose vadano diversamente, soprattutto se la persona che sogna le nozze non ha avuto molte esperienze sentimentali o è un “eterno Peter Pan”. In ogni caso sembra che il matrimonio prima dei 30 anni sia una garanzia di felicità.

A questo proposito qualche tempo fa era stata pubblicata un’altra ricerca, realizzata da Nicholas H. Wolfinger, sociologo della University of Utah. Secondo lo studioso per evitare il divorzio ed essere felici, bisognava sposarsi entro i 32 anni e non prima dei 28. In base ai dati raccolti infatti superando gli anta la possibilità di andare incontro ad una separazione aumentava ogni anno del 5%.