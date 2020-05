Elisea, 21 anni, il sole oltre tutte le nuvole

editato in: da

Elisea, 21 anni, studia Ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Elisea è siciliana. Elisea il 6 marzo – quando la sua università ha chiuso – è tornata dalla sua famiglia. Pochi giorni prima dell’inizio del lockdown, quando ancora ci si poteva spostare, questa giovane Donna Futura lascia Torino per stare vicino alla sua adorata nonna. Molto malata.

L’inizio del lockdown

Poi sono arrivate le restrizioni e i divieti. Ed è iniziato un periodo assurdo, doloroso, innaturale. Elisea aveva fatto mille chilometri per assistere sua nonna ma, una volta arrivata in Sicilia, non è riuscita a vederla, ad abbracciarla, a parlare con lei, a stringerle la mano.

Un finale che sa di futuro

Poi l’ennesimo imprevisto, la sua resistenza e un finale che è un manifesto di resilienza, impegno e speranza. Ma lasciamo sia lei a raccontarvelo.

Per conoscere la storia di Elisea,

clicca e ascolta il terzo episodio di “Donne Future”