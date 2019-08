Mai stata sposata: il segreto della donna di 107 anni

editato in: da

Si chiama Louise, ha da poco compiuto 107 anni ed è single, la donna infatti non è mai stata sposata.

Louise Signore vive nel Bronx a New York e, soltanto pochi giorni fa, ha spento le 107 candeline presenti sulla sua torta. Il segreto della sua longevità è presto svelato dalla donna stessa: esercizio fisico, alimentazione equilibrata, ballo e soprattutto essere single.

Louise ha confessato alle telecamere della CNN di non essere mai stata sposata, e che forse, proprio quella scelta, le ha permesso di superare la soglia dei 100 anni ancora in perfetta salute.

Ha raccontato anche che, la longevità è un tratto di famiglia, anche sua sorella infatti è arrivata all’età di 102 anni in piena forma anche se lei sì, si è sposata, ma forse non avrebbe dovuto farlo, racconta ironizzando Louise.

Il matrimonio dunque non è un obbligo, né un passo obbligato per le donne, come conferma questa straordinaria storia.

La donna ha celebrato il suo compleanno con una festa grandiosa presso il Bartow Community Center di Coop City, tra l’affetto e l’amore di parenti e amici, con una lista di invitati che ha superato le cento persone.

Sorridente, allegra e arzilla, così si racconta Louise Signore parlando della sua vita e delle sue attività quotidiane. La donna ama ballare e lo fa anche in solitudine, nella sua casa nel Bronx dopo pranzo ad esempio.

Poi si riposa, fa esercizio fisico, gioca a bingo ed esce con le amiche: ecco come l’ultracentenaria signora trascorre le sue giornate che per scelta, senza essersi pentita mai della decisione di non convolare a nozze con nessuno.

A detenere il primato di età più avanzata è però Alelia Murphy. La donna infatti ha 114 anni ed è la persona più anziana in vita negli Stati Uniti: Murphy è nata ad Harlem a New York nel 1905.