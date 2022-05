Digital Sales Bootcamp: iscriviti e trova il lavoro del futuro

Ti sei appena laureata o diplomata e stai pensando a cosa fare nel futuro? Rispondere alla domanda “Cosa voglio fare da grande?” non è mai semplice né scontato. Per prendere una decisione informata, che sappia guardare al domani e portarti lontano, informarsi sui quali sono i settori in crescita e le professioni più richieste nel mercato del lavoro è fondamentale.

Il digitale è sicuramente fra questi: tra il 2020 e il 2024 le professioni che richiedono competenze digitali diventeranno in Italia 1 milione e 500 mila, con un aumento vertiginoso di richiesta da parte delle imprese, che soltanto negli ultimi due anni hanno orientato oltre il 65% degli investimenti nella trasformazione digitale.

Ecco perché è arrivato il momento di mettersi in gioco, e quale migliore opportunità se non la prima edizione del Digital Sales Bootcamp organizzato da Italiaonline. Il corso è destinato a 150 ragazze e ragazzi “under 30”, in possesso di laurea o diploma, con un forte interesse per il digital e il mondo delle vendite. Un mondo che garantisce indipendenza e in cui le donne sono in prima linea: ottengono eccellenti risultati grazie alle loro doti organizzative e alla voglia di crescere, ma soprattutto un settore in cui il gender pay gap è quasi azzerato.

La crisi occupazionale conseguente al momento storico appena trascorso ha penalizzato soprattutto le donne: in questo contesto, i Digital Sales Bootcamp costituiscono un’opportunità concreta ‘al femminile’ per crescere, formarsi e conquistare lo spazio che meritiamo all’interno del mercato del lavoro.

Digital Sales Bootcamp: come funzionano

Oltre ad un’esperienza didattica di 2 mesi, sia online che in presenza, ci saranno 4 mesi di training on the job: uno stage retribuito con affiancamenti e visite in azienda. Non solo lezioni frontali e nozioni teoriche quindi: potrai entrare in azione sin da subito mettendo in pratica le competenze acquisite, in un contesto reale, dove potrai allenare anche le tue “soft skills”.

Nei successivi sei mesi avverrà poi l’inserimento in Italiaonline, in una delle sedi limitrofe al tuo luogo di residenza.

Il corso è completamente gratuito ed è stato progettato per trasmettere al meglio le competenze digitali più utili nel mondo del lavoro, garantite dalle professionalità di un centro di formazione di eccellenza internazionale come la POLIMI G SOM, che ti fornirà anche un attestato di partecipazione al termine dei dodici mesi di corso.

Cosa aspetti? Trovi tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione a questo link.