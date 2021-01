Dentro il vaccino ci sono gli abbracci e i baci dimenticati

editato in: da

Pandemia, tampone, test rapido, lockdown, Coronavirus, distanze sociali, parole che inevitabilmente sono entrate a far parte del nostro lessico e della quotidianità. Come se qualcuno avesse commercializzato un nuovo dizionario, fatto di termini che, alla sola pronuncia, hanno fanno nascere dei vuoti immensi colmati solo dalla speranza che ognuno di noi porta dentro di sé.

Poi, un altra parolina, timidamente, ha fatto capolino diventano la luce in fondo al tunnel, illuminando il cielo dal crepuscolo perenne che si è abbattuto sulle nostre vite da molti mesi ormai. Alcune persone la guardano con diffidenza, altre l’hanno attesa con lo stesso entusiasmo di un bambino in attesa di scartare il suo regalo, altri hanno ringraziato per quella parola, che nel giro di poco tempo si è trasformata in realtà, altri ancora continuano una guerriglia senza sosta a suon di manifestazioni, critiche e discussioni social solo per la sua pronuncia.

Vaccino, è questa la parola dell’anno. Come se si trattasse di un mantra o una formula magica in grado di restituirci quella vita che un tempo avevamo e forse sprecavamo con i nostri inutili affanni. Vaccino è una parola che non c’entra niente con la magia e neanche con le favole, eppure il suo obiettivo ricorda vagamente quello della fata buona che si prodiga per riuscire, a tutti i costi, a far valere quel lieto fine.

Il vaccino è quello al centro delle polemiche, di continue critiche al sistema da parte di chi non crede nel suo potere. Ma è lo stesso che viene esibito, con orgoglio da chi, vede in lui “soprattutto i baci e gli abbracci dimenticati, le gite scolastiche, gli anziani a capotavola il giorno di Natale, le mense affollate” come ha scritto Anna Fracassini, odontoiatra che lavora a Senigallia e a Pesaro, sul suo profilo Facebook Todopasa.

Ed è proprio in queste parole, di un post condiviso da più di 21000 persone nel giro di poche ore, che è racchiuso, al di là delle spiegazioni scientifiche, il vero significato del vaccino come simbolo di speranza.