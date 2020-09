Ciao sono Andrea Terrin, ragazzo autistico e felice

Un bambino bellissimo che gioca, scherza, fa domande, poi all’improvviso dal giorno alla notte cambia completamente, comincia la trafila dei dottori, era il 1994, per il loro pediatra la colpa era sicuramente della madre troppo ansiosa , che non rispettava i tempi del figlio, non dovevano preoccuparsi, Andrea aveva solo un lieve ritardo che avrebbe recuperato. Ma un genitore lo sa, capisce che c’è qualcosa che non va. In quel periodo sull’ autismo si sapeva poco, al punto che c’è stato un momento che alle madri, oltre al dolore della diagnosi, veniva data la colpa della malattia dei figli, indicate come “madri frigorifero” troppo fredde e insensibili ai bisogni del bambino, costringendoli a ritirarsi in una sorta di fortezza vuota. Per fortuna successivamente smentita. Ma sono dolori che spezzano cuori, sensi di colpa che minano anche le coppie più solide , ma non Luca e Silvia, loro si amano, si appoggiano, e vanno alla ricerca di una diagnosi.

Andrea Terrin ha ventotto anni, una diagnosi di autismo da quando ne aveva cinque, una laurea triennale in Scienze dell’educazione conseguita nel 2018, che diventerà magistrale tra un paio di esami, e due occhi azzurri che ti guardano dentro . Andrea ha una sorella, Federica, che adora, e due genitori meravigliosi alle spalle, Silvia la mamma una presenza affettuosa, intelligente e mai invadente, e Luca il papà, la sua roccia , quello con il quale condivide i cammini e i pensieri. Non è facile scegliere un punto da cui partire per raccontare ciò che avviene quando in una famiglia arriva una notizia così inattesa devastante e le storie si assomigliano tutte, solo che invece di cominciare con “C’era una volta”, iniziano con “ fino a un anno e mezzo era tutto perfetto “.

Una ricerca frustrante in cui incontri molte brave persone, ma anche avvoltoi, venditori di fumo, che sfruttano le tue paure e le tue debolezze, per venderti qualsiasi rimedio. E tu provi di tutto, perché non capisci cosa sia successo a tuo figlio. Dove sia nascosto quel bambino che all’improvviso non riconosci più. La diagnosi arriva per caso, una sera davanti alla tv, una trasmissione in cui viene presentato un luminare sull’autismo, Luca ascolta e nelle parole di quel dottore per la prima volta rivede suo figlio. L’ospite di quella trasmissione è Michele Zappella, il medico che si traveste da zio per guarire i bambini autistici, che possiede una sensibilità fuori dal comune, riuscendo ad aprire casseforti di cui nessuno conosce la combinazione. “Forzieri speciali che si muovono, respirano e interagiscono con lui, perché sono fatti di carne. Bambini autistici”.

Il giorno dopo prendono appuntamento e nel giro di poco arriva la diagnosi di disturbo dello spettro autistico. È dura, all’inizio è durissima, perché fino a quando non hai il nome del “male” di tuo figlio, pensi sempre che possa cambiare, ma anche quando ce l’hai, la prima reazione è quella dello sbaglio, pensi che crescendo, Andrea guarirà, ma sono riflessioni prive di fondamento.

L’autismo è una condizione per la vita, la differenza la fanno i bravi professionisti, che li aiutano a comprendere, a essere consapevoli e ad accettare la condizione del loro bambino. Dopo diverse consultazioni con specialisti Luca e Silvia capiscono che è inutile e dannoso continuare a credere in un finale diverso per la loro storia. E lo accettano, perché le illusioni portano a fallimenti, i fallimenti portano frustrazione, delusione, creano disaccordi. La maggior parte delle coppie che hanno un figlio autistico nel giro di pochi anni si separano. È per questo che serve una famiglia forte, coraggiosa e unita, perché questi ragazzi ti tolgono le forze, ma ti ridanno la vita.

E così Luca e Silvia prendono in mano la loro e si reinventano, trovando dei validi alleati nel percorso scolastico di Andrea, grazie alle quali si apre un mondo di opportunità, che insieme alla famiglia, riescono a scrivere un destino diverso per questo ragazzo talentuoso. Il liceo, l’università e poi l’idea dei cammini, prima quello di Santiago, poi la via Francigena, poi quello dei due Mari, ed infine quest’anno il cammino materano. Ho deciso di raccontare la loro storia attraverso gli occhi ed i pensieri di Andrea, per dimostrare, ancora una volta, che il diverso non esiste.