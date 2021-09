Le campionesse dello sport al fianco della Fondazione per la Ricerca Fibrosi Cistica

Il mondo dello sport si unisce alla sfida della ricerca verso una cura per tutte le persone con fibrosi cistica. Dal 29 settembre al 2 ottobre, torna l’atteso appuntamento con la IX edizione del Bike Tour a sostegno della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca).

Quest’anno, a fianco del presidente di FFC Ricerca Matteo Marzotto, parteciperanno all’iniziativa charity gli olimpionici Jury Chechi e Alessandra Sensini, e importanti nomi del ciclismo italiano: Davide Cassani e le élite Sofia Bertizzolo e Katia Ragusa. Le campionesse e i campioni dello sport affiancheranno il nucleo storico composto dal ciclista e professionista Max Lelli, dal nutrizionista Iader Fabbri e dal campione paralimpico Fabrizio Macchi. Saliranno a bordo in alcune tappe anche il giovane testimonial di FFC Ricerca, Edoardo Hensemberger e la biker Nora Shkreli, che pedalerà con il presidente in tandem.

In cinque giorni, i bikers percorreranno le strade di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, da Padova a Riccione, per sensibilizzare la popolazione sul ruolo cruciale della ricerca come unica risorsa per sconfiggere la fibrosi cistica, malattia per la quale ancora non c’è una cura risolutiva. Il percorso di oltre 500 chilometri attraverserà colline, centri storici, fino al mare, e sarà costellato di eventi e soste intermedie, animati dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di Sostegno della Fondazione, alla presenza delle istituzioni territoriali.

Abbiamo raccolto in esclusiva la voce e le emozioni delle campionesse Alessandra Sensi, Katia Ragusa e Sofia Bertizzolo, oltre che del Presidente della Fondazione, Matteo Marzotto.