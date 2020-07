Benedetta e la ricerca di un senso attraverso la filosofia

editato in: da

Benedetta è una giovane maestra elementare che ama talmente il suo lavoro da aver vissuto il lockdown e la conseguente didattica a distanza in maniera surreale. Vive a Brescia con sua mamma, una donna che ha trascorso questo periodo in modo completamente diverso: a differenza della figlia, lei lavora in una RSA, uno dei luoghi in assoluto più sensibili, in una delle città più colpite. Da una parte la nostra Donna Futura – Benedetta – si trova ad affrontare la mancanza del contatto fisico con i suoi bambini, dall’altra sua madre, che del contatto fisico deve affrontare invece la preoccupazione e la paura.

La necessità di qualcosa di bello

In mezzo a tanta rabbia e preoccupazione, Bendetta sente la necessità di qualcosa di più forte, qualcosa che resista davvero e – soprattutto – sia bello. Non solo insegnante, la nostra Donna Futura è anche una studentessa di filosofia, materia in cui trova appunto l’incarnazione di questo suo bisogno. Così Bendetta inizia a parlarne, divulgando la filosofia attraverso i social network, e con sua grande sorpresa trova molte persone che hanno altrettanto bisogno di ascoltarla.

Ritrovare un senso, grazie alla filosofia

In molte persone con cui le capita di interagire, Benedetta ritrova la medesima necessità di dare un senso a questa esperienza. Un’ esperienza che è stata traumatica per tutti, ma rielaborando la quale si può giungere a nuove consapevolezze. Che non possono più essere ignorate e ci rendereanno – sicuramente – Donne Future.

