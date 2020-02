Lui è Dylan, il bambino che ha costruito un trasportino coi Lego per il suo cane senza zampe

editato in: da

Dovremmo tutti prendere esempio dai bambini e dal loro grande cuore. Il mondo è pieno di storie che ci insegnano che è così, come quella del piccolo Dylan che si è ingegnato per migliorare e cambiare per sempre la vita di Gracie, la sua piccola cagnolina.

Dylan è un bambino di 12 anni affezionatissimo al suo cane. La piccola Gracie è nata con una grave malformazione ma questo certo non ha impedito al ragazzo di affezionarsi a lei. Ed è proprio dal grande sentimento nutrito nei confronti dell’animale a quattro zampe che è nata l’idea brillante di Dylan.

Grazie alla sua immaginazione e fantasia ha costruito un trasportino per Gracie per consentire all’animale, senza gambe di camminare. Il gesto pieno d’amore, raccontando su Instagram dal profilo creato per la piccola cagnolina, ha fatto il giro del web riscaldando il cuore di tutti.

Ma chi ha sicuramente tratto beneficio da tutto questo è stata la piccola Gracie che sul suo cuore porta il peso di una storia di abbandono e sofferenza. La cagnolina infatti è stata abbandonata, a causa della mancanza dei suoi arti anteriori, subito dopo la sua nascita davanti a un ambulatorio veterinario.

E sono proprio i gestori di quel rifiuto a decidere di prendersi cura di Grace adottandola, per lei hanno avuto un colpo di fulmine. Nonostante le difficoltà dovute alla sua condizione di salute, i coniugi Turley hanno dato il benvenuto alla piccola nella loro famiglia.

A quel punto, il piccolo di casa, Dylan ha deciso che era il momento di fare qualcosa per consentire a Grace di avere una vita normale. Nessun medico veterinario infatti era dotato di una sedie a rotelle che si adattasse alle dimensione del cane.

Con la sua fantasia e l’ingegno ha progettato e costruito una sedia a rotelle per Grace con i suoi lego. Il risultato? Incredibile. Ora Grace può camminare e correre circondata dall’amore della sua nuova famiglia.