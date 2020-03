Adozione cani: l’incredibile iniziativa di questa pizzeria fa il giro del web

editato in: da

Sono queste le storie che toccano il cuore del mondo intero, perché sappiamo bene che prenderci cura degli animali abbandonati è un gesto che cura l’anima. E questo la pizzeria Just pizza lo sa per certo, ecco perché ha lanciato questa splendida iniziativa.

Nel New Jersey, le fotografie dei cani da adottare stanno facendo il giro delle strade e dei quartieri grazie ai cartoni di pizza. L’esercizio commerciale in questione infatti ha deciso di porre le immagini degli animali da adottare proprio sui cartoni utilizzati per il cibo da asporto.

Insieme quindi alla pizza, ecco che chiunque abbia ordinato del cibo dalla pizzeria in questione, si è visto arrivare anche una dolcissima immagine di cani da adottare e un depliant con tutti gli animali che stanno attualmente cercando un genitore canino.

L’iniziativa dolcissima e solidale è stata voluta da Mary Ally, proprietaria della pizzeria insieme ai suoi tre figli. La donna infatti ha da sempre a cuore il benessere e la salvaguardia degli animali e da tempo lavora come volontaria press l’associazione Niagara Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA). È stato proprio insieme alla coordinatrice dell’organizzazione, Kimberly Larussa, che Mary ha messo in piedi l’intero progetto.

Un’iniziativa che ha stupito il mondo e che ha riempito il cuore degli utenti del web che condividono le foto dei cartoni della pizza. Stupore anche da parte di chi, il cibo d’asporto lo ha ordinato proprio presso Just Pizza e alla consegna si è visto arrivare una scatola con un dolcissimo faccione di cucciolo randagio.

L’idea è risultata vincente, sui social network la pizzeria ha dichiarato che i clienti, oltre ad essersi mostrati entusiasti, si stanno muovendo per la causa, già dopo il primo giorno di attività un cucciolo di 6 mesi, di nome Larry ha trovato famiglia. L’iniziativa è piaciuta davvero a tutti, al punto tale che altri esercizi commerciali si stanno muovendo sulla strada aperta da Just Pizza: volantini e fotografie di animali da adottare stanno facendo il giro della città.

Il rifugio della Niagara Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) fa sapere, tramite i suoi canali social, che sono arrivate centinaia di chiamate e richieste rispetto agli animali da adottare. Un’iniziativa incredibile, quella ideata da Mary Ally, che ci auguriamo possa dare l’esempio a tantissimi altri esercizi commerciali.