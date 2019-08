A 89 anni attraversa il lago di Viverone a nuoto: la nonna dei record

editato in: da

Jaqueline Ransy, 89 anni, ha partecipato alla sua cinquantesima traversata del lago di Viverone, percorrendo 4 chilometri a nuoto.

Una storia che ha dell’incredibile e che insegna che la forza di volontà è davvero tutto. Jacqueline ha partecipato, probabilmente per l’ultima volta, alla traversata del lago di Viverone, iniziativa che lei stessa ha lanciato nel 1969.

La donna, di origine belga, vive nel lago biellese, il terzo più grande del Piemonte, e quest’anno ha deciso di partecipare ancora una volta a quella manifestazione che lei stessa ha lanciato insieme a suo figlio Didier Xhaet.

L’evento è patrocinato dal Club Lac et Soleil e Asd Lago di Viverone, sono tantissime le persone che ogni anno partecipano alla manifestazione.

In questa occasione la Ransy, ha percorso i 4 km di tragitto in poco più di un’ora e mezza. Arrivata al traguardo ha ammesso di non essersi particolarmente stancata.

A sostenere la donna, parenti e amici stretti. In molti sono arrivati anche dal Belgio, suo paese originario, per celebrare la sfida della traversata che Jaqueline ha deciso di affrontare.

Una partecipazione questa, che è già una vittoria, vista l’età della donna che ha affrontato la traversata senza remore alcuna.

Del resto, come ha ammesso la Ransy, si allena da anni, quasi tutti i giorni alternando la palestra al nuoto. La vera forza però arriva da chi le sta accanto e la sostiene in queste sue scelte, a volte anche azzardate, come penserebbe qualcuno.

Anche se, consapevole forse dell’impegno fisico che una competizione del genere richiede, la donna belga ha affermato che questa, è stata la sua ultima attraversata.

La passione per il nuoto però, l’accompagnerà per tutto il resto della sua vita.

Una storia bella e emozionante, da prendere come esempio. Jaqueline, la sua intraprendenza e la sua tenacia, ci insegnano che nessun limite, fisico e mentale, può contrastare la forza di volontà: volere è potere, non dimentichiamolo mai.