Trasformare i propri occhi in pochi minuti? Si può. Ecco un facile tutorial su come imparare ad applicare il make up senza errori, scegliendo lo stile giusto. Quale colore di ombretto, mascara e matita mi sta meglio? Quale make up devo usare per valorizzare il mio viso? Come faccio a mettere in risalto il mio sguardo con il trucco? Guarda il video e troverai la risposta a tutte le tue domande. Si tratta di 10 idee che poi potrai personalizzare a seconda dei tuoi gusti in fatto di trucco.