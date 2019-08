editato in: da

Sana, facile e veloce da preparare, la torta di mele è la torta casereccia per eccellenza, ottima da gustare in ogni momento della giornata. In una parola: irresistibile!

Le ricette sono tantissime: a crostata, senza burro, con le mele a spicchi o frullate, disposte solo sopra a raggiera, oppure all’interno come nella versione americana della apple pie.

Anche chi ha poca dimistichezza con i dolci fatti in casa può provarci, anche solo per assaporarne il profumo che si sparge per la casa.