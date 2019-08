editato in: da

Amata e odiata frangia! Le star la adorano e la sfoggiano in vari modi: lunga, corta, drittissima o scalata. Moltissime celebrities prima o poi scelgono di rinnovare il proprio look optando per la frangia, desiderata da molte ma concessa a poche. Ma sta bene proprio a tutte?

Guarda nel video come portano la frangetta le star più fashion d’oltreoceano, da Taylor Swift e Rihanna, passando per Kim Kardashian e Beyoncé, e giudica il look. Meglio prima o dopo?