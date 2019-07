Marnie, il cane che dice la sua sui fatti del mondo

editato in: da

Marnie è una star di Instagram (1.8 milioni di follower). Marnie è uno Shih Tzu newyorkese di 13 anni con un’agenda più fitta di quella di Oprah Winfrey al culmine delle carriera. Tra le altre cose, Marnie è solita dire la sua sui fatti del mondo: dall’esclusiva perfomance di Adele al Saturday Night Live all’allarme lanciato dall’OMS sui danni per l’eccessivo consumo di carni rosse.

Ogni settimana l’America si inchioda al video in attesa del suo commento. Un po’ come successe durante i Mondiali sudafricani con il Polpo Paul. Ma in quel caso durò solo qualche settimana, giusto il tempo di predire tutti i risultati della competizione.

Tutto questo vi sembra assurdo? Provate a digitare “Marnie The Dog” su qualunque motore di ricerca e avrete conferma che a volte il mondo è davvero strano.