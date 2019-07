La torta arcobaleno, troppo bella per essere vera

editato in: da

Ci sono dolci che sono un piacere non solo per il palato, ma anche per gli occhi. Uno di questi sicuramente è la rainbow cake, un mostro della pasticceria anglosassone che solo a guardarlo fa stare bene, mette allegria e non fa pensare (almeno per qualche ora) alle ore che saremo poi costretti a passare in palestra per smaltirla.

La torta arcobaleno è un dolce di grande effetto che lascia a bocca aperta tutti, adulti e bambini, quando si taglia la prima fetta. Perchè se all’esterno può sembrare una torta come tante, all’interno è un’esplosioni di colori. E di calorie!

Come definirla se non “troppo bella per essere vera”?

Se ti è piaciuto questo video, condividilo su Facebook e guarda gli altri #behappy.