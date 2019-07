Guardate che succede se un gattino indossa il cappello

editato in: da

Ci sono gatti che non possono attendere il giorno di Halloween per indossare il proprio costume. Forse, sarebbe più corretto affermare che i loro amici privi di pelo non si ritengono in grado di gestire la loro smania di mostrare il micio, pronto per una serata di travestimenti e deliziosi cappellini.

Guardate che cosa riesce a fare, per esempio, il nostro con quel copricapo da marinaretto. Non è di una tenerezza disarmante? E’ poi la volta del Nerino, versione girasole. Non riesce a star fermo un attimo. Il terzo concorrente, in questa gara di modelli gatti, ci propina una criniera alla Re Leone.

Allineati, uno accanto all’altro non sono una meraviglia?

Ti è piaciuto questo video? Condividilo su Facebook!

Guarda tutti i nostri video su behappy!