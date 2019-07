Cani meglio dei bambini: tre motivi semi-seri

editato in: da

Diventare genitori è cosa più bella che possa capitare. Ma sapete cosa dà più soddisfazione? Un cane! Ecco alcuni motivi semi-seri per cui è meglio avere un amico a quattro zampe che un figlio.

Innanzitutto l’educazione: i cani arrivano appena li chiamate, non vi contraddicono, imparano a fare i propri bisogni molto più in fretta dei bambini, non si lamentano mai del cibo, sono sempre contenti di vedervi e non hanno bisogno di tate.

La vostra salute fisica (e mentale) è preservata: nessuna notte insonne per poppate, coliche e relativi pianti a dirotto. Nessun “sacrificio” fisico per nove mesi e men che meno dolori del parto. E negli anni non dovreste preoccuparvi di frequentazioni sbagliate, né di problemi adolescenziali.

Ma soprattutto, senza dover sostenere i corsi universitari né acquistare guardaroba costosissimi all’ultimo grido, sarà il vostro conto in banca a ringraziarvi!