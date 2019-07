editato in: da

Siete pronte a risolvere il problema make up in pochissimi minuti? Seguite questi consigli: riponete accanto a voi, in prossimità di uno specchio, pennelli, ombretti, mascara, eyeliner, matita e piegaciglia.

Vi saranno indispensabili, per riprodurre questi look e poter esibire quella bellezza che avete nascosto per non cedere pochi, preziosi minuti.